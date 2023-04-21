صديق رونالدو يصف تين هاغ بـ"المهرج" بعد خروج يونايتد من الدوري الأوروبي

شن الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان، الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو، هجوما لاذعا على مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ عقب خروج "الشياطين الحمر" من الدوري الأوروبي.

وودع يونايتد مسابقة الدوري الأوروبي بعد خسارته أمس الخميس أمام إشبيلية بثلاثية دون رد في إياب الدور ربع النهائي.

وبعد المباراة، نشر مورغان على حسابه في موقع "تويتر"، صورة لتين هاغ وأرفقها بتعليق: "عزيزي يا عزيزي، يا لها من فوضى مذلة من قبل يونايتد، تذكر.. أن هذا المهرج المبالغ في تقديره إريك تين هاغ يعتقد أنه صنع مسرحية ذكية لإذلال كريستيانو رونالدو وإجباره على الخروج من النادي".

Dear oh dear. What a humiliating shambles by United. And remember… this overrated clown Erik Ten Hag thought the smart play was to humiliate @Cristiano and force him out of the club… #chickens#home#roostpic.twitter.com/H4lb49Nvn5 — Piers Morgan (@piersmorgan) April 20, 2023

وكان رونالدو (38 عاما)، رحل عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب خروجه في حوار مع مورغان بالذات هاجم فيه إدارة "الشياطين الحمر" والمدرب تين هاغ، ما أدى إلى فك الشراكة بالتراضي بين اللاعب البرتغالي والنادي الإنجليزي، قبل انتقال "الدون" إلى نادي النصر، عقب مونديال قطر 2022.

المصدر: RT