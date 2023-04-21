مسؤول في برشلونة يعلق على إمكانية عودة ميسي

قال نائب رئيس التسويق في نادي برشلونة، جولي جيو، إن رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، سيقوم بخطوة "غبية" في حال منع النادي الكتالوني من استعادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وجاء رد جيو، بعد يوم من تصريح تيباس بأنه "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الأندية في الدوري الإسباني من أجل تسجيل ميسي على الرغم من أننا نرغب في عودته إلى دورينا".

وقال جيو في تصريحات لراديو كتالونيا عن إمكانية عودة ميسي إلى الفريق الكتالوني الذي رحل عنه في صيف 2021 لينضم لباريس سان جيرمان: "ستكون (عودة ميسي) تلك أخبارا جيدة، لن تكون بالأرقام التي تم نشرها، لكنها ستكون أخبارا عظيمة".

وأضاف: "ما زال هو اللاعب الأول في العالم بدون شك، من الواضح أن عودته ستكون إيجابية في عالم التسويق، لكن ذلك لا يعني أنه سيعود".

وعند سؤال جيو إن كان تيباس سيستفيد من مساعدة رابطة الدوري في عودة ميسي إلى "الليغا"، أجاب: "بالطبع، وسيكون من الغباء عدم مساعدتنا في إنهاء ذلك الاتفاق لنا".

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده أو يوقع إلى أي ناد حتى هذه اللحظة.

المصدر: وكالات