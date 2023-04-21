استقالة المدير الرياضي لتوتنهام بعد خسارة استئناف ضد حظره

أعلن نادي توتنهام هوتسبير استقالة مديره الرياضي الإيطالي فابيو باراتيتشي من منصبه في النادي اللندني وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم ضد إيقافه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن "فيفا" إيقاف باراتيتشي في جميع أنحاء العالم، على خلفية العقوبة المفروضة عليه بالإيقاف 30 شهرا بسبب قضية المخالفات المالية لناديه السابق يوفنتوس، والتي شهدت خصم 15 نقطة من النادي الإيطالي، قبل إعادة النقاط للسيدة العجوز مرة أخرى.

Club Statement – Fabio Paratici — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 21, 2023

ورفضت اللجنة الأولمبية الإيطالية وهي أعلى هيئة رياضية في إيطاليا، استئناف فابيو ضد عقوبة الإيقاف لمدة عامين ونصف.

وقال توتنهام في بيانه: "لقد قرر الفيفا تمديد الحظر في جميع أنحاء العالم، وبينما لا يزال هناك خلاف حول نطاق ومدى الحظر، فإن الحظر الحالي يمنع فابيو من أداء واجباته كمدير عام لكرة القدم.. وبناء على ذلك، اتخذ فابيو قرارا بالاستقالة من منصبه في النادي فورا للتركيز على وضعه القانوني فيما يتعلق بأحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا".

وعلق، دانيال ليفي، رئيس مجلس إدارة توتنهام على قرار الاستقالة وقال: "لقد كان هذا وقتا عصيبا لفابيو وعائلته، لقد أردنا التأكد من أننا سمحنا باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، فابيو رجل يعيش ويتنفس كرة القدم.. نتمنى له التوفيق".

وسيتولى منصب المدير الرياضي الجديد للنادي اللندني، سكوت مون، ليخلف الإيطالي في منصبه مع إعادة تعيين مدير رياضي آخر جديد في الفترة المقبلة.

المصدر: "أ ف ب"