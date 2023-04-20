نادال يعلن انسحابه من دورة مدريد

أعلن الإسباني رافائيل نادال يوم الخميس انسحابه من دورة مدريد للتنس، لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوبا بنص على حسابه في "إنستغرام": "حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضا"، مضيفا "الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة" في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية، ثانية الغراند سلام والتي توج بلقبها 14 مرة.

وأضاف الماتادور "كما تعلمون، لقد عانيت من إصابة كبيرة في أستراليا، في إحدى عضلات الورك. في البداية، كان يجب أن أبتعد عن الملاعب ما بين ستة وثمانية أسابيع، لكننا نتجه الآن نحو الأسبوع الرابع عشر. الحقيقة هي أن الوضع ليس مثل ما كنا نتمناه. اتبعنا جميع الوصفات الطبية، ولكن لسبب غير معروف، لم يتطور علاج الإصابة كما قيل لنا في البداية، وينتهي بنا المطاف بأن نجد أنفسنا في موقف صعب".

وتابع "تمر الأسابيع وكنت آمل في أن أتمكن من لعب دورات تعد الأهم في مسيرتي، مثل مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد وروما ورولان غاروس، وفي الوقت الحالي، غبت عن مونتي كارلو وبرشلونة. لسوء الحظ، لن أتمكن من التواجد في مدريد أيضا" المقررة بين 24 أبريل والسابع من مايو المقبل.

ويمني نادال، المصنف خامسا عشر عالميا، النفس بالاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المقررة في الفترة بين 28 مايو و11 يونيو المقبل، من خلال التتويج بلقبها للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية ورفع غلته من الألقاب الكبرى إلى 23 وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

المصدر: وكالات