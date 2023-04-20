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خبير لوائح رياضية يزف خبرا سارا لرونالدو!

الرياضة

خبير لوائح رياضية يزف خبرا سارا لرونالدو!
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كشف أحمد الأمير خبير اللوائح الرياضية، أنه لا يستطيع الجزم بأن حركة كريستيانو رونالدو في لقاء الهلال طبيعية أو غير أخلاقية، مؤكدا أن الشك بالعادة يفسر في صالح المدعى عليه.

وانتشر مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رونالدو، وكأنه يوجه حركة مشينة إلى جماهير الهلال، عقب خسارة فريقه النصر، بهدفين دون رد الثلاثاء الماضي، في المباراة المقدمة من الجولة 25 من الدوري السعودي.

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وبعد مطالبة الجماهير السعودية وعلى وجه الخصوص جماهير نادي الهلال بإيقاف رونالدو وحتى ترحيله بسبب تلك الحركة، غرد القانوني الرياضي والباحث السعودي في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحمد الأمير، عبر حسابه الشخصي على موقع  "تويتر"، قائلا: "بالفعل من الجهل ما قتل!.. أوضحت سابقا بأنني لا أستطيع الجزم بأن حركة رونالدو حركة طبيعية أو حركة غير أخلاقية، وعادة الشك يفسر في صالح المدعى عليه!".

وأضاف: "ولأنني غير مطلع على تفاصيل ووقائع الحادثة والوحيد الذي لديه السلطة في ذلك هو مراقب المباراة وما يذكر في تقريره، لكنني تفاجأت فعلا بضحالة التفكير من الجمهور العاطفي، حيث أن جميع ردودهم تنص على أنني أبرر الحركة".

وختم الأمير مشددا على أن رونالدو لن يعاقب بسبب تلك الحركة، حيث قال: "ما دام هناك شك في الحركة فسوف يتم تفسيرها بأنها حركة طبيعية لا إرادية ولن يعاقب عليها اللاعب".

المصدر: RT

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