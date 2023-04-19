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التشكيلة الأساسية لمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لمواجهة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي
AP
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أعلن المدير الفني لبايرن ميونخ، توماس توخيل، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه مانشستر سيتي المقررة مساء اليوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالآتي:

سومير - كانسيلو - أوباميكانو - دي ليخت - بافارد - كيميش - غوريتسكا - موسيالا - ساني - كومان - تشوبو موتينغ.

وعلى الجانب الآخر، قرر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا الاعتماد على الأسماء التالية: 

إيدرسون - ستونز - أكانجي - دياز - آكي - رودريغو - دي بروين - غوندوغان - برناردو سيلفا - غريليش - هالاند.

يذكر أن مانشستر سيتي كان قد فاز على البايرن ذهابا بثلاثية دون رد.

المصدر: RT

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