السبب وراء عدم عزف نشيد دوري أبطال أوروبا في مواجهة تشيلسي وريال مدريد

لم تشهد مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي أمس الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عزف النشيد الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا كما جرت العادة قبل أي مبارة.

وخرج تشيلسي من منافسات البطولة القارية من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ووفقا لصحيفة "سبورت" يبدو أن الشخص المسؤول عن تشغيل تسجيل نشيد البطولة في استاد "ستامفورد بريدج" معقل النادي اللندني، نسي الأمر قبل انطلاق المباراة، ونتيجة لذلك ظهر لاعبو الفريقين أمام كاميرا بث المواجهة وهم في حيرة من أمرهم يجهلون ما يحدث.

Go big or go home. The #UCL action starts now. 🍿



— Chelsea vs. Real Madrid on @CBS & @paramountplus

— Napoli vs. AC Milan on Paramount+ — CBS Sports Soccer (@CBSSportsSoccer) April 18, 2023

إقرأ المزيد

ولم تكن تلك الحادثة فريدة من نوعها إذ تكرر الأمر في عام 2017 وقبل مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد تسيسكا موسكو حيث لم يعزف النشيد الرسمي للمسابقة داخل "أولد ترافورد" معقل النادي الإنجليزي.

وأوضح ديس كيلي، مراسل قناة "بي تي سبورت" الرياضية بعد صافرة نهاية المباراة أن عطلا حدث في الزر الخاص بتشغيل النشيد ومع نفاد الوقت قبل انطلاق المباراة لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إلغاء خططهم قبل المباراة.

المصدر: goal