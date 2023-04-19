حركة استفزازية من حارس مرمى ريال مدريد لجماهير فريقه السابق تشيلسي!

حل حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا ضيفا على ملعب "ستامفورد بريدج"، من خلال مشاركته مع فريقه أمام تشيلسي بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وكرر ريال مدريد سيناريو مباراة الذهاب بالفوز بهدفين نظيفين سجلها الجناح البرازيلي رودريغو في معقل الفريق اللندني.

والتقطت الكاميرات كورتوا وهو يحاول استفزاز جماهير فريقه السابق تشيلسي في إحدى اللقطات، حيث ذهب أمامهم من أجل تقبيل شعار ريال مدريد، وهي اللقطة التي لاقت رواجا في مواقع التواصل الاجتماعي.

COURTOIS BESANDO EL ESCUDO EN STAMFORD BRIDGE.



Recibiendo insultos, besa el escudo y se la pela. HALA MADRID 🤍 @thibautcourtoispic.twitter.com/PNqgaY2EZr — MadridTotal (@MadridTotal_) April 18, 2023

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وبدأ الحارس البالغ 30 عاما مسيرته مع نادي جينك البلجيكي، قبل الذهاب إلى تشيلسي في 2011، ورحل بعدها لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، ليعود مرة أخرى إلى البلوز في 2014 ثم الانتقال إلى ريال مدريد في أغسطس 2018 مقابل 35 مليون يورو.

ويلتقي النادي الملكي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان الليلة الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ إيابا، علما بأن السيتي فاز ذهابا بثلاثية دون رد.

المصدر: RT