رودريغو يكشف سر احتفاله بهدفه في شباك تشيلسي على طريقة رونالدو

كشف نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو، سر احتفاله على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعدما هز شباك تشيلسي في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ ريال مدريد الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بعدما تغلب على مضيفه تشيلسي 2-0 في إياب الدور ربع النهائي.

وسجل رودريغو الهدفين في الدقيقتين 58 و80.

واحتفل النجم البرازيلي بهدفه الأول في شباك تشيلسي على طريقة رونالدو، حيث ركض قليلا ثم قفز إلى الأعلى وفتح يديه قبل أن ينهي احتفاله بالصراخ "سي".

الريال سجل هدف عن طريق رودريغو واحتفل بطريقة التاريخي كريستيانو رونالدو 😍😍🤍 pic.twitter.com/cb4T8XZdsq — الشاعري♡👼 (@ahmad_2bs) April 18, 2023

وقال رودريغو بعد المباراة خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "في البداية فكرت في الاحتفال من خلال الانزلاق على ركبتي، لكنني أعاني من التهاب، ثم خطرت في بالي فكرة وهي الاحتفال مثل مثلي الأعلى كريستيانو رونالدو وفعلت ذلك".

وعن تسجيله 16 هدفا في دوري الأبطال، قال: "حتى اليوم لا أستطيع تفسير ذلك، ولكن دائما أقول إنه شيء خاص جدا.. أتمنى أن أستمر على هذا النحو وأفوز بالمزيد من بطولات دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، في أكبر فريق في العالم. دائما ما يجب علينا الوصول إلى نصف النهائي والنهائي والفوز باللقب. منذ وصولي للفريق، لقد ذهبنا دائما بعيدا وأتمنى أن نستمر على هذا النحو".

ويلتقي ريال مدريد في الدور نصف النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونخ الألماني اللذين يلتقيان غدا الأربعاء على ملعب أليانز أرينا" في ميونخ إيابا، علما بأن السيتي كان قد فاز ذهابا بثلاثية دون رد.

المصدر: وكالات