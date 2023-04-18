بنزيما ينضم لرونالدو وميسي في قائمة أسطورية بدوري الأبطال

انضم الفرنسي كريم بنزيما، إلى قائمة أسطورية بدوري أبطال أوروبا، بعدما تواجد في التشكيلة الأساسية لفريقة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي يوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد بات بنزيما خامس لاعب يصل إلى 150 مباراة على الأقل في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب كل من: كريستيانو رونالدو (183) - إيكر كاسياس (177) ليونيل ميسي (163) - تشافي هيرنانديز (151).

150 - Karim Benzema becomes the fifth player to reach 150 appearances in the @ChampionsLeague:



183 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹

177 - Iker Casillas 🇪🇸

163 - Lionel Messi 🇦🇷

151 - Xavi Hernández 🇪🇸

150 - KARIM BENZEMA 🇫🇷



Elite. pic.twitter.com/rVEEk0MOEn — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2023

وانتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وضيفه ريال مدريد بالتعادل السلبي علما بأن الأخير كان قد فاز ذهابا بهدفين دون رد.

المصدر: "أوبتا"