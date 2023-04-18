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فودين يعود إلى مانشستر سيتي قبيل مواجهة بايرن في دوري الأبطال

الرياضة

فودين يعود إلى مانشستر سيتي قبيل مواجهة بايرن في دوري الأبطال
AP
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عاد الجناح الدولي الإنجليزي فيل فودين إلى تدريبات مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، قبيل مواجهة بايرن ميونخ المقررة غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

وغاب فودين عن آخر أربع مباريات لمانشستر سيتي بعدما خضع لجراحة لإزالة الزائدة الدودية مؤخرا.

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يذكر أن مان سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا حقق فوزا ثمينا على حساب بايرن ميونخ بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

وفي حال تأهل مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي فسيلعب مع المتأهل من مباراة ريال مدريد  وتشيلسي علما بأن الفريق الإسباني فاز ذهابا بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات

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