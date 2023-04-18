مانشستر سيتي يقدم عرضا لتوسيع ملعبه

قدم نادي مانشستر سيتي خطة لتوسيع سعة ملعب "الاتحاد" إلى أكثر من 60 ألف مشجع ليصبح بذلك ثالث أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ملعبي مانشستر يونايتد وتوتنهام.

وجاء في العرض الرسمي أن ملعب مانشستر سيتي سيتسع لـ61 ألف متفرج.

وقال "السيتي" يوم الثلاثاء في بيان، إن خططه ستضيف حوالي سبعة آلاف مقعد جديد إلى ملعب "الاتحاد" من خلال توسيع المدرج الشمالي بطبقة علوية واحدة أكبر.

وستشمل الخطة أيضا متجرا جديدا للنادي ومتحفا وفندقا بسعة 400 سرير.

ويقدر "السيتي" أن الخطط ستستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات حتى تكتمل كجزء من خطة استثمارية بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني في شرق مانشستر.

وكان ملعب "الاتحاد" واحدا من عشرة ملاعب مدرجة في عرض بريطانيا وإيرلندا لاستضافة بطولة أوروبا عام 2028.

ويعتبر ملعب أولد ترافورد التابع لمانشستر يونايتد أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي، حيث يتسع لـ74310 متفرجين، بينما يتسع ملعب توتنهام لـ62850 مشجعا وهو ثاني أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي.

المصدر: أ ب