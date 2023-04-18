بالفيديو.. ناشط بيئي يفسد بطولة العالم للسنوكر

اقتحم أحد نشطاء البيئة بطولة العالم للسنوكر المقامة في لندن حاليا، وتسلق على طاولة اللعب ونثر مسحوقا برتقالي اللون كنوع من الاحتجاج وسط صيحات الجمهور.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي انتشر الناشط الذي كان يرتدي قميصا كتب عليه اسم منظمته "Just Stop Oil" وهو يركض بين الجماهير ويقفز على الطاولة خلال المباراة التي كانت تجري بين روبرت ميلكينز وجو بيري.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن متظاهرة أخرى حاولت أن تصعد على طاولة أخرى في نفس البطولة قبل أن يتصدى لها الحكم، أوليفييه مارتيل.

وجرى تعليق المباراة بين اللاعبين، روبرت ميلكينز وجو بيري على الطاولة الأولى بينما استمرت فعاليات المبارة الأخرى التي جمعت بين مارك ألين من إيرلندا الشمالية والصيني تشنغ يي عقب تأخير استمر لمدة 40 دقيقة.

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من أن الحادث لم يستمر أكثر من بضع ثوان، إلا أن عملية التنظيف استغرقت وقتا أطول.

وقال منظمو البطولة العالمية إنه سوف يجري استبدال الطاولة التي تعرضت للتخريب، في حين ستتم إعادة جدولة المباراة.

وفي المقابل، ذكرت منظمة "Just Stop Oil" في بيان على موقعها الرسمي أن المتظاهرين اللذين اقتحما مقر البطولية هما موظفة متحف سابقة تدعى مارغريت ريد (52 سنة) وطالب جامعي اسمه، إيدي ويتينغهام، ويبلغ من العمر 25 عاما.

وتطالب منظمة "Just Stop Oil" بريطانيا بإنهاء جميع مشاريع النفط والغاز الجديدة، ونظمت عددا من الاحتجاجات بما في ذلك إلقاء حساء على لوحة "زهور عباد الشمس" للفنان العالمي، فنسنت فان جوخ، والتي كانت تعرض في المتحف الوطني بلندن في أكتوبر الماضي.

ويأتي الحادث الأخير عقب تأجيل سباق الخيل الوطني الكبير السنوي السبت الماضي بسبب اقتحام متظاهرين مؤيدين لحقوق الحيوان للمضمار مما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص.

ويعد ذلك السباق من أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

المصدر: "وكالات"