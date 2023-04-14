هالاند "المدمر" يكشف سر مشروبه السحري

كشف النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في وقت سابق تفاصيل نظامه الغذائي ونوعية الطعام الذي ساهم في انفجاره التهديفي لكن هذه المرة تحدث عن مشروبه "السحري".

وأصبح العديد من المتابعين للاعب النرويجي والراغبين في أن يصبحوا أقوياء بدنيا في معرفة السر وراء قدراته البدنية الكبيرة.

وكشف هالاند سره بنفسه لمتابعيه، بعد نشره تغريدة مؤخرا عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يحمل زجاجتين من اللبن (حليب).

وعلق النرويجي على الصور مغردا: "أنا وجرعتي السحرية".

Me and my magic potion 🥛💪🏻 pic.twitter.com/Bunvm6e9tB — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 13, 2023

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وأدلى هالاند تصريحات في فيلم وثائقي حمل عنوان "القرار الكبير" تم بثه العام الماضي، قال فيها أنه يهتم كثيرا بالعناية بجسده، يتناول الطعام المحلي (المعد منزليا) عالي الجودة، ويتناول اللحم وخاصة القلب والكبدة، إضافة للجبن والبيض، كما يحرص على التعرض لعدة دقائق يوميا لأشعة الشمس في فترة الصباح.

يتصدر النجم النرويجي البالغ 22عاما، قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الجاري 2022-2023.

إذ نجح هالاند في تسجيل 30 هدفا خلال مشاركته في 27 مباراة مع مانشستر سيتى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليغ وأيضا أفضل هدافي الدوريات الكبرى بالقارة العجوز.

المصدر: twitter/ErlingHaaland