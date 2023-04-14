المغربي زياش و4 لاعبين خارج مشروع تشيلسي الجديد

يحضر تشيلسي للمشروع الثاني له مع مالكه الجديد تود بويهلي، وبحسب "سكاي سبورتس"، هناك تحركات ستقوم بها الإدارة قريبا.

وبات موسم تشيلسي قريبا من الانتهاء، بعد خسارته أمام ريال مدريد (1-0)، الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يجري تشيلسي بين شهري أبريل الجاري ومايو المقبل محادثات بشأن رحيل 5 لاعبين من صفوفه.

وتضم قائمة اللاعبين المرشح رحيلهم كل من بيير إيميريك أوباميانغ، وحكيم زياش، وماسون مونت، وكونور جالاجار، إضافة إلى لوفتوس تشيك.

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وأضافت "سكاي سبورتس" أن أوباميانغ يدرك جيدا أن تشيلسي يرغب في رحيله ويقيمه بـ10 ملايين يورو، وهناك اهتمام من إنتر للتعاقد معه، مع أن أولويته هي العودة إلى برشلونة من جديد.



واستعاد أوباميانغ أفضل نسخه مع البرسا الموسم الماضي، ولديه علاقة جيدة باللاعبين في غرف تبديل الملابس ومع المدرب تشافي هيرنانديز، وبدوره لا يمانع برشلونة الفكرة في حال وافق على لعب دور المهاجم الثاني خلف روبرت ليفاندوفسكي، إضافة إلى ضرورة عودته بالمجان.

المصدر: "وسائل إعلام"