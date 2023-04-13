إطلاق سراح حارس مرمى إسرائيلي متهم باعتداء جنسي في اليونان

ذكرت "فرانس برس" نقلا عن مصدر قضائي أنه تم الإفراج بكفالة عن الإسرائيلي بوريس كليمان، حارس مرمى فولوس اليوناني لكرة القدم، بعد اعتقاله مطلع الأسبوع الحالي لاعتدائه الجنسي على قاصر.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر أن كليمان أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق اليوم الخميس وأفرج عنه بعد دفع 20 ألف يورو (22 ألف دولار).

وكان كليمان البالغ من العمر 32 عاما قد اعتقل ليلة الاثنين-الثلاثاء في حانة بأحد الأحياء الراقية بأثينا بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى العاصمة اليونانية، تبع ذلك شجار مع العديد من زملاء الفتاة، كما تم القبض على زميل كليمان في الفريق البرتغالي رودريغو إسكوفال.

واعتقل كليمان مع زميله إسكوفال الذي أطلق سراحه الثلاثاء دون محاكمة.

هذا ويواجه كليمان في حال اتهامه بارتكاب الجريمة، عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بموجب القانون الجنائي اليوناني.

وكان رئيس نادي فولوس أخيلياس بيوس قرر الثلاثاء استبعاد كليمان وإسكوفال من الفريق.

وفي بيان، أكد النادي الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري اليوناني أنه "تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما".

من جهته، قال بيوس أمس الأربعاء لقناة "أيه إن تي 1 تي في" إن كليمان، وهو أب لثلاثة أطفال، كانت زوجته في إسرائيل مع طفليهما الأكبر سنا، عندما قرر ترك طفلهما الأصغر مع جليسة أطفال وسافر إلى أثينا "من أجل الاستمتاع".

المصدر: "فرانس برس"