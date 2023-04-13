الترياتلون.. رفع الحظر عن مشاركة الرياضيين الروس في البطولات الدولية

رفع الاتحاد الدولي للترياتلون "World Triathlon" الحظر المفروض على الرياضيين الروس من المشاركة في البطولات الدولية، وذلك دعما لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية "IOC".

وقال الاتحاد الدولي للترياتلون، في بيان على موقعه في الإنترنت: "تعمل بطولة العالم للترياتلون مع اللجنة الأولمبية الدولية ورابطة اتحادات الرياضات الأولمبية الدولية للألعاب الصيفية (ASOIF) لتطوير عملية الفحص الضرورية للسماح للرياضيين والمسؤولين بالمشاركة في الأحداث".

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية بأن تسمح الاتحادات الدولية للروس الذين لا يدعمون العملية العسكرية في أوكرانيا، بالتنافس كرياضيين محايدين. في الوقت نفسه، تقترح المنظمة عدم السماح للرياضيين المرتبطين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالمنافسة.

المصدر: "russian.rt.com"