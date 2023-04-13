تسيسكا موسكو يسعى خلف جناح الأهلي المصري

تحدثت تقارير صحفية مصرية، عن رغبة نادي تسيسكا موسكو الروسي في التعاقد مع أحمد عبدالقادر صانع ألعاب النادي الأهلي المصري وذلك في الفترة القادمة.

وذكر موقع "كووورة" أن الساعات الماضية شهدت وصول عرض رسمي لضم اللاعب دون وضع مقابل مالي انتظارا لمعرفة موقف الأهلي واللاعب.

ومن المقرر أن يتفاوض النادي الروسي حال موافقة الأهلي من أجل الوصول لاتفاق مالي لضم اللاعب في الانتقالات الصيفية القادمة.

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من جهته، يبحث الأهلي حاليا العرض مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني خاصة أن عبد القادر أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر.

وسبق أن خاض عبد القادر تجربة احتراف مع فريق سبارتا براغ التشيكي بعد رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ويبلغ أحمد عبد القادر 23 عاما، ولعب أيضا بقميص سموحة على سبيل الإعارة، ثم عاد للمارد الأحمر في صيف 2021 ونجح في أن يثبت نفسه ويصبح من الأعمدة الأساسية بالفريق الأول.

وشارك عبدالقادر في 26 مباراة مع فريق الأهلي خلال الموسم الرياضي الحالي وسجل اللاعب 6 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

المصدر: "وسائل إعلام"