الكشف عن سبب اتخاذ النصر السعودي قرار إقالة المدرب غارسيا

اتخذ نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر قراره، بإقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب نادي النصر، وما زال السبب مثيرا للجدل في الوسط الرياضي.

واستقرت إدارة النصر على إقالة غارسيا من تدريب الفريق، بسبب تراجع نتائج ومستوى الفريق، وخسارته لصدارة دوري روشن للمحترفين مؤخرا لصالح منافسه الاتحاد.

⚠️ التصريح المذكور أدناه من قنوات SSC . https://t.co/2huiMM36DHpic.twitter.com/Q9BOJT52iS — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) April 12, 2023

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وأشار برنامج "برة الـ18" المذاع على قناة SSC إلى أن غارسيا جلس مع مسؤولي فريق نادي النصر، بعد التعادل مع الفيحاء في بطولة الدوري، من أجل الاستفسار عن بعض الأمور الفنية.

وأضاف البرنامج: "مسؤولو النصر استفسروا من غارسيا لماذا لعب بـ5 مدافعين أمام الفيحاء، رغم حاجته لتسجيل الأهداف، ليرد قائلا إنه يحاول إعداد الفريق لمباراة الهلال المقبلة، ليخرج مسؤولو العالمي من الاجتماع دون اقتناع بما قاله".



ويستعد النصر لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 في دوري روشن للمحترفين السعودي.

المصدر: goal