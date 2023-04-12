بعد السجن لمدة 10 أشهر في روسيا.. لاعبة كرة سلة أمريكية تصدر كتابا عن مذكراتها "القاسية"

أعلنت لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، أمس الثلاثاء، أنها تقوم بإعداد كتاب عن سجنها لمدة 10 أشهر في روسيا حتى ديسمبر 2023، بعد الإفراج عنها في صفقة تبادل بين موسكو وواشنطن.

وقالت بريتني غراينر: "كان ذلك اليوم من فبراير بداية فترة غير مفهومة في حياتي، وأنا الآن على استعداد لمشاركتها.

كان السبب الرئيسي في عودتي إلى روسيا في ذلك الوقت هو أنني أردت أن تكون زوجتي (مثلية) وعائلتي وزملائي فخورين بي. بعد 10 أشهر صعبة للغاية خلف القضبان، أنا ممتن لأنه تم إنقاذي وأنني في المنزل. سيستمع القراء إلى قصتي ويفهمون سبب امتناني الشديد لدعم الناس من جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يصدر كتاب لاعبة المنتخب الأمريكي وفريق "UMMC" من مدينة يكاترينبرغ الروسية، سابقا، ربيع عام 2024.

واحتجزت بريتني غراينر في فبراير 2022، في مطار "شيريميتييفو" الدولي بموسكو، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وأصدرت محكمة منطقة خيمكي بمقاطعة موسكو، حكما بالسجن لمدة 9.5 سنوات على لاعبة كرة السلة الأمريكية، مع غرامة مالية بقيمة مليون روبل، حوالي (20 ألف دولار)، وذلك بعد إدانتها بتهمة تهريب وحفظ المخدرات – زيت حشيشة الكيف.

وتم الإفراج عن بريتني غرينير، التي كانت معتقلة في روسيا خلال الفترة من فبراير ولغاية ديسمبر 2023، في صفقة تبادل مع رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، وجرت عملية التبادل في مطار أبوظبي، وذلك وفقا لوزارة الخارجية الروسية.

يذكر أن بريتني غراينر، البالغة من العمر 32 عاما، فازت مع المنتخب الأمريكي بكأس العالم لكرة السلة 2014 في تركيا، والألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية، وكأس العالم 2018 في إسبانيا، والألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وقبل اعتقالها، لعبت الأمريكية مع فريق كرة السلة (UMMC Ekaterinburg) من مدينة يكاترينبرغ الروسية.

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