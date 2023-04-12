الزمالك يتقدم للفيفا بشكوى جديدة ضد كهربا

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن تقدم مجلس الإدارة بشكوى جديدة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وأمهل "فيفا" "كهربا" مدة 60 يوما، في شهر فبراير الماضي، لدفع الغرامة المفروضة عليه لصالح الزمالك وإلا سيتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة.

وقال مصدر لموقع "كوورة": "الزمالك قرر شكوى كهربا مجددا، بسبب عدم دفع اللاعب للغرامة الموقعة عليه، بعد فسخ تعاقده مع الأبيض من طرف واحد".

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وأضاف: "لجنة الانضباط بالفيفا منحت كهربا مهلة 60 يوما لسداد الغرامة، لكن اللاعب لم يلتزم، لذلك طلب الزمالك في الشكوى الجديدة إيقاف نجم الأهلي وزيادة العقوبة المالية".



ويرى الزمالك أن مهلة الـ60 يوما انتهت بعدما صدر القرار في 8 شباط الماضي.



وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قررت في وقت سابق، تغريم كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، لصالح نادي الزمالك.

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وجاء قرار لجنة الانضباط بسبب فسخ كهربا عقده مع الزمالك في 2019، دون موافقة إدارة ناديه رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس قبل أن يفسخ عقده مع النادي البرتغالي ويعود إلى مصر في يناير 2020 من بوابة الأهلي في صفقة انتقال حر.

المصدر: kooora