بعد التتويج بكأس مصر.. كهربا يقدم وعدا لجماهير الأهلي

قدم محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي المصري، وعدا لجمهور النادي عقب فوز "القلعة الحمراء" على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس مصر لكرة القدم الاثنين، بالعاصمة القاهرة.

وفاز الأهلي على بيراميدز 2-1، في المباراة النهائية لكأس مصر، ليرفع الكأس للمرة الـ38 في تاريخه مبتعد بالصدارة بفارق 10 ألقاب عن منافسه التقليدي الزمالك.

وقال كهربا خلال تصريحات عبر قناة الأهلي: "كنا نحلم أننا نفوز بالكأس، نشكر جمهور الأهلي وأشكر الجهاز الفني على ثقته، بالإضافة إلى والدي ووالدتي على دعمهما ومساندتهما لي".

وأضاف: "صبرت في الفترة الماضية بسبب حب جمهور الأهلي لي، ولا أحب أن يزعل أحد مني، أعد جمهور الأهلي أن هذا العام سيكون كله بطولات".

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وعن صورة مؤمن زكريا على التشيرت، أوضح: "قلبي كان حاسس أنني سأحرز هدفا، كنت أتمنى الهدف الذي أسجله يكون مكسب لكي أخلع القميص وأظهر صورة مؤمن زكريا لأنه كان يتواصل معي ويساندني".

ويعاني زكريا البالغ 35 عاما، من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم.

وأردف كهربا: "كان لدي ثقة في نفسي، كنت أقول إذا لعبت 3 أو 4 مبارايات متتالية سأعود بشكل جيد، ومهما حدث دائما ستخرج الشائعات، ولكني كنت أغلق على نفسي، كانت تصل لي رسائل صعبة جدا".

وأكمل: "أهدي الكأس لنفسي لأن عيد ميلادي الخميس القادم سأتم 29 عاما، أنا مازالت صغيرا وأمامي 7 أو 8 سنوات في الكرة".

وختم: "قابلت عماد متعب منذ فترة وتحدث معي وقال لي أنت مازلت صغيرا وأمامك 10 سنوات، وأنا أشكره على دعمه".

وينتظر كهربا مهاجم الأهلي، جلسة خاصة مع مسؤولي ناديه، خلال الساعات المقبلة، من أجل التوصل لحل نهائي لأزمة غرامة الزمالك والتي تزيد على مليوني دولار.

ورحل كهربا عن الزمالك في صيف 2019 دون موافقة إدارة ناديه رغم سريان عقده، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس قبل أن يفسخ عقده مع النادي البرتغالي ويعود إلى مصر في يناير 2020 من بوابة الأهلي في صفقة انتقال حر.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"