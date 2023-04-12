نجم بايرن يثير تفاعلا بسبب شعار مانشستر سيتي (فيديو)

أثار جواو كانسيلو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، تفاعلا على "تويتر"، بعد أن تجنب المرور فوق شعار فريقه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وأظهرت لقطات مصورة تجنب اللاعب البرتغالي البالغ 28 عاما، السير فوق شعار النادي خلال تواجده في ممر دخول استاد "الاتحاد".

ونشر الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا فيديو يظهر لفتة كانسيلو، وعلق بكلمة: "احترام".

الأمر الذي لقي استحسانا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على موقف اللاعب السابق للنادي الإنجليزي.

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ولم يتواجد جواو كانسيلو في التشكيل الرسمي لنادي بايرن ميونخ، بل جلس على دكة البدلاء، لملاقاة مانشستر سيتي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي في التشامبيونزليغ.

وانضم اللاعب البرتغالي لصفوف "البافاري" في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من "السيتيسينز".

ووضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3-0، وستجري مباراة الإياب على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

المصدر: twitter/ChampionsLeague