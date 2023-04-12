فائز مفاجئ بجائزة رجل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء، عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "يويفا" أن الإنجليزي جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، هو من استحق جائزة أفضل لاعب في مباراة السيتي والبافاري، بعدما ساهم في خروج كتيبة المدرب بيب غوارديولا بشباك نظيفة.

ورغم أن هالاند ساهم بتمريرة مساعدة وهدف ضمن ثلاثية فريقه الفائز، وقيام برناردو سيلفا بدور كبير في المباراة وتسجيله هدفا وتقديمه تمريرة مساعدة أيضا، إلا أن الخيار وقع على ستونز ليحمل جائزة رجل المباراة.

John Stones in the hybrid role ✅#UCLpic.twitter.com/PJMYYnwKMt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023

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ووضع مانشستر سيتي قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره الكبير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني 3-0، في المباراة التي احتضنها ملعب "الاتحاد".

مباراة الإياب ستجري على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.

يذكر أن المتأهل من هذه مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ سيلعب في الدور قبل النهائي للبطولة القارية المرموقة، مع الفائز من المواجهة بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

المصدر: twitter/ChampionsLeague





