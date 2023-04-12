جماهير بلد الوليد تهاجم رونالدو وتطالبه بالرحيل

طالبت جماهير بلد الوليد الأسطورة البرازيلية رونالدو بالرحيل عن النادي، الذي يملك 72% من أسهمه، وذلك خلال مواجهة الفريق الأخيرة ضد ريال مايوركا، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة ole الأرجنتينية أنه خلال المباراة ضد ريال مايوركا، التي أقيمت على ملعب "خوسيه روزيلا"، هتفت الجماهير ضد النجم البرازيلي وقالت: "رونالدو، ارحل الآن".

وخرج بلد الوليد بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 أمام ضيفه ريال مايوركا، الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ28 من "الليغا".

ويتواجد بلد الوليد في المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

🔔 | Real Valladolid fans chant 'Ronaldo leave now!' during game against Mallorca https://t.co/lieFxY6IzO — SPORTbible News (@SportBibleNews) April 11, 2023

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وأثيرت موجة الانتقادات بعدما قرر رونالدو إقالة خوسيه روخو باتشيتا، مدرب بلد الوليد، وذلك يوم 3 أبريل، بعد ساعات من الخسارة القاسية التي تكبدها الفريق بنتيجة 0-6 أمام ريال مدريد.

ويأتي موقف الجماهير امتدادا لمواقف سابقة، انتقدت فيها إقامة رونالدو في مدريد، وليس في المدينة التي يتواجد فيها بلد الوليد.

ووضع المشجعون لافتات حول ملعب خوسيه روزيلا، وأيضا مركز التدريبات، كتب على إحداها: "رونالدو يدافع عن مصالح ريال مدريد وليس بلد الوليد!".

ولا تعد هذه الانتقادات هي الأولى الموجهة ضد رونالدو "الظاهرة"، فقد طالبته الجماهير قبل عامين بالتوقف عن لعب التنس الأرضي، والتركيز على الفريق.

المصدر: arabicpost