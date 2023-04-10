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الأهلي وبيراميدز.. التشكيلة الأساسية لـ "موقعة" الكأس

الرياضة

الأهلي وبيراميدز.. التشكيلة الأساسية لـ
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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، اليوم الاثنين، في التاسعة والربع مساء، صوب استاد القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

وسيبدأ السويسري مارسيل كولر (62 عاما) المدير الفني لنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة بيراميدز:

محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، على معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، مروان عطية، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

بينما سيعتمد البرتغالي جايمي باتشيكو (64 عاما) المدير الفني لنادي بيراميدز، على التشكيلة الأساسية لمواجهة الأهلي:

16- أحمد الشناوي

15- محمد الشيبي

4- أحمد سامي

6- أسامة جلال

21- محمد حمدي

12- أحمد توفيق

7- بلاتي توريه

18- وليد الكرتي

19- عبد الله السعيد

10- رمضان صبحي

30- إبراهيم عادل.

المصدر: RT 

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