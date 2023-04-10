بسبب كاميرات المراقبة.. مفاجأة في مشاجرة فالفيردي ولاعب فياريال

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، مفاجأة في قضية اتهام الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد بالاعتداء على أليكس باينا لاعب فياريال، بعد مباراة الفريقين في الدوري.

وزعمت العديد من التقارير أن فالفيردي انتظر أليكس باينا بجوار حافلة الفريق عقب المباراة بين الطرفين مساء السبت الماضي، ضمن الليغا، وقال النجم الأوروغوياني للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

واتهمت تقارير إسبانية أليكس باينا بأنه قال لفالفيردي خلال مباراة الفريقين ضمن مسابقة كأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير الماضي: "ابك الآن لأن ابنك لن يولد".

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الشهير: "لا توجد أي كاميرات مراقبة في الجزء من الملعب الذي وقعت فيه الحادثة".

وسبق أن ذكرت تقارير بأنه لا يوجد أي فيديو التقط لواقعة اعتداء فالفيردي على باينا بالهواتف المحمولة، وبالتالي ستعتمد الشرطة الإسبانية على كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بالملعب لمراجعة الحادثة، وبالتالي لم يتم توثيق الواقعة، مما قد يبرئ فالفيردي من الأساس.

ويأتي ذلك بعدما قدم أليكس باينا شكوى ضد نجم ريال مدريد عند الشرطة الإسبانية التي تواصل التحقيق في الواقعة.

المصدر: وسائل إعلام