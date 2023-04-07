عقوبات صارمة بعد شجار ديربي إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جملة عقوبات بشأن أحداث مباراة إنتر و يوفنتوس في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "أليانز ستاديوم".

وشهدت المباراة اشتباكات قوية في الدقائق الأخيرة بعد تسجيل روميلو لوكاكو، هدف التعادل القاتل لإنتر.

وقرر الاتحاد الإيطالي إيقاف اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مباراة واحدة دون تغريمه ماليا لسوء السلوك أيضا بالرغم من تعرضه لهتافات عنصرية من قبل الجماهير، بعد تلقى انذارين متتالين وطرده.

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وتم توقيع عقوبة الإيقاف 3 مباريات على اللاعب جوان كوادرادو، نجم يوفنتوس بسبب سوء السلوك وتوجيه لكمات إلى لاعبي إنتر مع تغريمه مبلغ مالي بقيمة 10 الآف يورو، وبذلك يغيب عن مباريات يوفنتوس ضد لاتسيو وساساولو ونابولي في الدوري الإيطالي.

كما تم إيقاف حارس إنتر سمير هاندانوفيتش، لمدة ثلاث مباريات بسبب اشتبكاه هو الآخر وقام بوضع يديه على رقبة أحد لاعبي فريق يوفنتوس مع تغريمه 10 الآف يورو.

وأغلق الاتحاد الإيطالي أحد مدرجات جماهير يوفنتوس كعقاب لهم بعد الهتافات العنصرية التي أطلقوها ضد لوكاكو.

المصدر: "وكالات"