رئيس الاتحاد الدولي للجمباز يعلن موقفه من عودة الروس

أبدى الياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ترحيبه بعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروس للمسابقات الدولية، وذلك بعد زيارة لم تكن مقررة، قام بها لأوكرانيا.

وحضر واتانابي، جنازة أسطورة تدريب الجمباز الإيقاعي ألبينا ديريوجينا في أوكرانيا، واغتنم الفرصة للقاء أندريه يرماك رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، وفاديم جوتزيت وزير الرياضة بالعاصمة كييف.

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وقال واتانابي في بيان: "أتفهم وأدعم موقف أوكرانيا، لكن الرياضة مستقلة عن السياسة، ينبغي أن تسعى الرياضة إلى السلام".

وأضاف: "أحمي جميع لاعبي الجمباز في العالم مثل أي أسرة، ولهذا السبب أدعم لاعبي الجمباز الأوكرانيين، كما أن هذا هو السبب الذي يدفعني لمساندة حق لاعبي الجمباز الروس والبيلاروس".

وتقرر فرض حظر على مشاركة رياضيي روسيا وبيلاروس في معظم الفعاليات الرياضية منذ 2022، لكن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت الأسبوع الماضي بالسماح للاتحادات الرياضية لأجل عودتهم كرياضيين محايدين.

بالمقابل سار الاتحاد الدولي للفروسية، على نهج الاتحاد الدولي لألعاب القوى، في رفض السماح بعودة الرياضيين من روسيا وبيلاروس للمنافسات الدولية، في حين يبحث الاتحادان الدوليان للمصارعة والسباحة، إعادة مشاركتهم في بطولاتهما.

يشار إلى أنه لا تتضمن توصية اللجنة الأولمبية الدولية، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن.

المصدر: "وكالات"