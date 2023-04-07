الدحيل بطلا لكأس قطر على حساب السد

توج فريق الدحيل بلقب بطولة كأس قطر للموسم الحالي، بعد فوزه على نظيره السد 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة كأس قطر، الخميس.

وفي الشوط الثاني، نجح ميكاييل أولونجا، في إنهاء حالة التعادل السلبي التي كانت مسيطرة على اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول لصالح الدحيل، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، من تمريرة حاسمة من جانب فرجاني ساسي، ليعلن تقدم فريقه بهدف أول.

وفي الدقيقة 53 عاد فرجاني ساسي، ليحرز الهدف الثاني لصالح فريقه معززا تقدمه بهدف آخر.

أبطــال .. كأس قطر 2023 🏆❤️

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 .. 𝗤𝗔𝗧𝗔𝗥 𝗖𝗨𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 pic.twitter.com/Uin8dlPwBp — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) April 6, 2023

وفشل فريق السد، في إحراز أي هدف يقلص به فارق النتيجة، رغم محاولاته على المرمى، وسيطرته على الكرة في أوقات طويلة من المواجهة.

وبهذا الفوز، توج فريق الدحيل بلقب كأس قطر، للموسم الحالي، ليرفع رصيده من الألقاب إلى الرقم 3 وليتساوى مع السد كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة.

المصدر: RT