مواجهة مغربية جزائرية في "الكاف"

يواجه فريق الجيش الملكي المغربي اتحاد العاصمة الجزائري في ربع نهائي كأس “الكاف”، حسبما أفرزت القرعة ربع النهائي والتي جرت في مقر الكونفدرالية الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة .

كما يلتقي نادي بيراميدز المصري ضد مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، في حين يواجه الاتحاد المنستيري التونسي فريق أسيك ميموزا الإيفواري.

ويلتقي ريفرز يونايتد النيجيري مع يونغ أفريكانز التنزاني.

وتقام جولة الذهاب يوم 23 أبريل الحالي، على أن تجري جولة الإياب يوم 30 أبريل.

المصدر: RT