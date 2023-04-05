ميسي مستعد لتقديم تضحية ضخمة كرمى لنادي قلبه لكن بـ4 شروط

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، يسعى لتمهيد الطريق أمام عودته المحتملة إلى النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، وزعمت تقارير صحفية بأن "البرغوث" قرر الرحيل عن النادي الفرنسي، في ظل تدهور علاقته بالجماهير الباريسية، التي اعتادت إطلاق الصافرات ضده، منذ توديع الفريق لدوري أبطال أوروبا، على يد بايرن ميونخ.

ورحل ميسي عن برشلونة في أغسطس 2021 بعدما فشل الطرفان بتمديد التعاقد نظرا لقيود رابطة الدوري الإسباني المالية والأزمة التي يعيشها النادي ما جعله ينتقل إلى سان جيرمان كلاعب حر.

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ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن ليو على استعداد لتقديم تضحيات مالية واضحة من أجل تسهيل العودة للكامب نو.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة مستعد لمنح ميسي راتبا سنويا يصل إلى عشرة ملايين يورو، مفيدة بأن ميسي مستعد لقبول هذا العرض، في سبيل وصوله من جديد للفريق الكتالوني، في الوقت الذي يملك فيه ميسي عرضا خياليا من نادي الهلال السعودي، للحصول على توقيعه في الموسم المقبل، براتب سنوي يتخطى حاجز 400 مليون يورو.

فيما نشر موقع "فوت ميركاتو" الثلاثاء خبرا جاء فيه أن مجلس إدارة البرسا برئاسة جوان لابورتا يفكر بمنح ليونيل نسبة من الرعايات التجارية بالإضافة إلى مبيعات التذاكر وكذلك مبيعات القمصان من أجل أن يعود اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة ويرتدي قميص النادي الكاتالوني مجددا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك 4 شروط يجب الوفاء بها، إذا أراد برشلونة إعادة ميسي إلى ملعب كامب نو، وهي:

- إرسال عرض مالي جيد.

- اتصال خوان لابورتا به، وتحديد موعد لعقد مقابلة بينهما، وشرح ما حدث عام 2021، وأسباب فشل برشلونة في تجديد العقد.

- يحتاج ميسي ووالده إلى شرح كيف يمكن أن يعود ليو للعب في الليغا، دون أن يتعرض النادي لمشاكل مالية تتعلق بـ"اللعب النظيف".

- اشتراط ميسي سرية المفاوضات، لأن إصرار برشلونة علنا على وجود اتصالات معه قد يأتي بنتائج عكسية، ولا يزال أمام ليو شهورا ليعيشها في باريس، و4 مباريات على الأقل في حديقة الأمراء.

وخاض ميسي 778 مباراة مع برشلونة عبر التاريخ سجل خلالها 672 هدفا وهو هداف النادي التاريخي، بالإضافة إلى تقديمه 303 تمريرة حاسمة.

المصدر: "وسائل إعلام"