رسميا.. مانشستر يونايتد يربط لاعبه بعقد جديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه لوك شاو حتى صيف عام 2027.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد لوك شاو مع مانشستر يونايتد في صيف 2024، قبل التجديد لمدة 3 مواسم جديدة.

وقال المانيو في بيان رسمي: "يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن توقيع لوك شاو على عقد جديد للبقاء حتى يونيو 2027".

وخاض شاو 249 مباراة مع المان يونايتد منذ انضمامه قادما من صفوف ساوثهامبتون في 2014.

وقال شاو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد توقيع عقده الجديد: "قبل 9 سنوات، وقعت مع هذا الفريق الرائع، يسعدني تمديد عقدي، لقد تطورت بشكل كبير منذ قدومي إلى مانشستر".

وأضاف: "نحن في بداية رحلتنا تحت قيادة تين هاج وطاقمه التدريبي، لقد نجحنا بالفعل هذا الموسم، لكننا نريد المزيد، وهناك فرصة رائعة لفعل أشياء مميزة".

يذكر أن مدافع مانشستر يونايتد البالغ 27 عاما خاض مع الشياطين الحمر 249 مباراة، في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق، منذ انضمامه من ساوثهامبتون في 2014.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ برصيد 50 نقطة جمعهم من 27 مباراة.

المصدر: "وكالات"







