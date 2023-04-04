مدرب المنتخب الإيطالي ينتقد نظام كأس العالم 2026 الجديد

انتقد مدرب منتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، النظام الجديد الذي سيطبق في كأس العالم المقبلة بداية من نسخة 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا، كندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، وهو ما يرى مانشيني أنه سيؤثر بالسلب على لاعبي الساحرة المستديرة الذين يلعبون أكثر من 60 مباراة في الموسم الواحد.

وتحدث مانشيني عن وجهة نظره في مؤتمر صحفي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وقال: "لا يعجبني النظام الجديد لبطولة كأس العالم، يجب تقليل عدد المباريات على اللاعبين لأنهم يبدو عليهم التعب في نهاية كل موسم".

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وبحسب النظام الجديد، ستوزع المنتخبات على 12 مجموعة من 4 منتخبات على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها الى دور الـ32.

كذلك سيخوض رباعي نصف النهائي ثماني مباريات بدلا من سبع كما حصل في النسخة الأخيرة من المونديال.

ويرتبط مانشيني بعقد مع الاتحاد الإيطالي حتى عام 2026 موعد إقامة كاس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يذكر أن منتخب "الآزوري" غاب عن النسختين الأخيرتين للمونديال في 2018 بروسيا و2022 بقطر.

المصدر: "وكالات"