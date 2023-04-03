اتحاد رياضي دولي جديد يفتح الباب أمام الروس للمشاركة في البطولات الدولية

قرر الاتحاد الدولي للتايكواندو، السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في البطولات الدولية.

وقال المدير الفني للمنتخب الروسي فاديم إيفانوف عقب انتهاء اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو اليوم الاثنين: "تم اتخاذ قرار بقبول الرياضيين الروس والبيلاروس".

وأوضح إيفانوف أن البداية الأولى للروس ستكون في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها بأذربيجان، والتي ستقام في الفترة من 29 مايو إلى 6 يونيو 2023.

AFP

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في 28 مارس الفائت، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لا يدعمون العملية الخاصة في أوكرانيا بالتنافس في وضع محايد.

وفي الوقت نفسه، ينصح الرياضيون من روسيا وبيلاروس المرتبطون بالقوات المسلحة أو الوكالات الأمنية في بلدانهم بالتوقف عن المشاركة في البطولات.

كما تقرر عدم اعتبار منتخبات روسيا وبيلاروس مشاركين في المسابقات الدولية (الجماعية).

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيين الروس الذين سيشاركون في وضع محايد لا يمكن إدراجهم في جدول ترتيب الميداليات، وسيتم حظر دخول الجماهير التي تحمل الرموز الروسية والبيلاروس، إلى الملاعب لحضور أي حدث أو ساحات رسمية تجري فيها المنافسات تحت رعاية الاتحادات الدولية.

في نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية. ولم يتم اتخاذ قرار بشأن مشاركة ممثلي هذه الدول في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية