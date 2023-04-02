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صفعة جديد لنجوم باريس سان جيرمان

الرياضة

صفعة جديد لنجوم باريس سان جيرمان
AFP /FRANCK FIFE
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مني فريق باريس سان جيرمان بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام مضيفه ليون (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويدين نادي ليون بالفضل في انتصاره لمهاجمه برادلي باركولا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء على ملعب "حديقة الأمراء – Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وتعرض فريق باريس سان جيرمان للهزيمة الثانية على التوالي في عقر داره، بعد سقوطه أمام ضيفه رين (0-2) في الجولة الماضية أيضا، ليتوقف رصيده عند 66 نقطة، في صدارة الدوري "ليغ 1".

بينما حقق نادي ليون أول انتصار له بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويتقدم إلى المركز التاسع على سلم الترتيب.

المصدر: RT 

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