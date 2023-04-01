استعراض القوة.. مقاتل روسي "شرس" يتصدى للكمات خصمه الأمريكي برأسه (فيديو)

حاول المقاتل الروسي فياتشيسلاف داتسيك المثير للجدل، استفزاز خصمه الملاكم الأمريكي كيفن جونسون خلال النزال الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في العاصمة موسكو.

واستعرض داتسيك قوة تحمله اللكمات، حيث تقدم إلى الأمام متصديا برأسه للكمات خصمه الأمريكي، ولكن بالرغم من كل ذلك فقد خسر المقاتل الروسي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما بقواعد الملاكمة، ضمن بطولة "نادي القتال REN-TV".

وجاءت هزيمة فياتشيسلاف داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، بعد أسبوع فقط من فوز سريع حققه على البرازيلي جيرونيمو دوس سانتوس في النزال الذي جمعهما بقواعد رياضة "الكيك بوكسينغ"، وذلك ضمن بطولة "Ural FC 2" بمدينة سمارا الروسية.

وأسقط "الطرزان الأصهب" منافسه البرازيلي على الحلبة مرتين خلال 57 ثانية، قبل أن يعلن جيرونيمو دوس سانتوس انسحابه من النزال، وتلقيه إصابة قوية في كتفه الأيمن.

يذكر أن داتسيك خرج من السجن في نهاية فبراير 2016، بعد 12 عاما قضاها وراء القضبان بجريمة سطو على متجر للهواتف المحمولة.

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وخاض عدة نزالات منذ ذلك الحين بقواعد الملاكمة والكيك بوكسينغ، والفنون القتالية المختلطة (MMA)، أبرزها فوزه على جيف مونسون الأمريكي الأصلي في النزال الذي جمعهما، في مطلع أغسطس 2022، بالعاصمة موسكو، وذلك ضمن دورة "REN TV Fight Club"، بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

وتفوق داتسيك الملقب بـ "الطرزان الأصهب"، على جيف مونسون (52 عاما) الملقب بـ "رجل الثلج" والأمريكي الأصل الحاصل على الجنسية الروسية في عام 2018، في الجولات الثلاث، وفاز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، بواقع: (29-28، 29-28، 29-28).

بينما تعرض "الطرزان الأصهب" الروسي لهزيمة ساحقة أمام الفرنسي، جيروم لي بانير، بالضربة القاضية في الجولة من النزال الذي جمعهما عام 2019، ضمن بطولة TNA للكيك بوكسينغ.

المصدر: RT