بالطبل والمزمار.. استقبال مرتضى منصور داخل نادي الزمالك (فيديو)

حظي مرتضى منصور، رئيس الزمالك، باستقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية والعمال والموظفين في النادي الخميس، رغم صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بعزله من منصبه.

وتجمع عدد من العمال والموظفين لاستقبال مرتضى منصور على أبواب نادي الزمالك بالطبل البلدي والمزمار، بالإضافة إلى بعض أنصاره الذين قاموا بالهتاف له وتأييده.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري المصرية، الخميس، بعزل مرتضى منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.

وأمضى مرتضى فترة عقوبة السجن لمدة شهر تنفيذا للحكم الصادر ضده بعد اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

استقبال أعضاء الزمالك والعاملين للمستشار مرتضى منصور بعد عودته للنادي 💪💪 pic.twitter.com/nlJCzNRc0u — مصطفي جويلي (@moustafagwaly12) March 30, 2023

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وتولى مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك للمرة الأولى عام 2005 وتم حل مجلس الإدارة بالكامل، قبل أن يعود لرئاسة الزمالك مرة جديدة عام 2014.

وأتم مجلس إدارة مرتضى منصور مدته الرئاسية وتولى رئاسة النادي لمدة جديدة في 2018 ولكن المجلس تم حله بسبب المخالفات المالية ولكنه عاد بحكم محكمة عام 2020 قبل نهاية مدته.

ويتولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك في فترته الحالية منذ عام 2022 وحتى الآن.

المصدر: "وسائل إعلام"