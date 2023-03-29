"نطحة غادرة" لـ"الجرذ الصغير".. الشرطة تفتح تحقيقا في واقعة خلال مباراة للسيدات (فيديو)

اعتدى مساعد مدرب نادي رينجرز، كريغ ماكفيرسون، على مدرب نادي سلتيك، فران ألونسو، بعد نهاية المباراة بين الخصمين الشرسين (1-1) يوم الاثنين الماضي، ضمن الدوري الممتاز للسيدات "SWPL".

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، للواقعة يظهر فيه كريغ ماكفيرسون وهو يقترب من فران ألونسو من الخلف ووجه له ضربه في رأسه، بعد صافرة نهاية المباراة.

Rangers coach sticking the head butt on the Celtic manager after the rangers Vs Celtic game tonight pic.twitter.com/Pzn4VK6Kkd — Suzesport.com (@SuZeSport) March 27, 2023

واضطر الجهاز الفني واللاعبات إلى سحب مساعد مدرب رينجرز عن مدرب سلتيك الذي كان يصافح اللاعبين بعد المباراة.

🗣️ " We can't have that in football at all"



It appears Fran Alonso was headbutted by Rangers Assistant Craig McPherson at full-time ⬇️ pic.twitter.com/EdbCCoE5pG — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 27, 2023

وقالت شرطة إسكتلندا، بدون تسمية المتورطين، إنها فتحت تحقيقا في الحادثة.

ويعتبر فريقا سلتيك وغلاسكو رينجرز من أكبر المنافسين في كرة القدم العالمية، وغالبا ما تتفاقم التوترات عندما يلتقي الفريقان.

وقال فران ألونسو لشبكة "Sky Sports"، بعد المباراة وعقب مشاهدة الحادثة: "يمكنك أن ترى أن هناك شخصا ما دفعني من الخلف".

وأضاف: "لم أتحدث معه قط طوال المباراة، لذلك من الواضح أنه محبط من استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة".

🎥 Unique Angle: Watch as a late Caitlin Hayes equaliser grabs a point in the Glasgow Derby 👊



🔵1-1🍀#RANCEL | #SWPL | #COYGIGpic.twitter.com/niRx63oNWW — Celtic FC Women (@CelticFCWomen) March 28, 2023

وتابع مدرب نادي سلتيك: أنا أفهمه تماما، لكنني لا أعرف، لقد تم تسميتي بـ "الجرذ الصغير" لكني لا أعرف السبب".

وقال متحدث باسم نادي سلتيك لشبكة "CNN": "كان الحادث مقلقا للغاية، وهو أقل بكثير من أي معيار مقبول"، مضيفا: "نحن نتفهم أن الأمر قيد التحقيق الآن، وسيكون الأمر متروكا لجميع السلطات المعنية لاتخاذ أي إجراء مناسب".

وقال مالكي طومسون، مدير نادي رينجرز، إنه لم يشاهد الحادثة، وأخبر شبكة "Sky Sports" أنه لن يعلق، مضيفا: "إذا كان الأمر كذلك، فسيكون هناك تحقيق في الأمر وسننظر في الأمر بوضوح".

وقالت رابطة الدوري الإسكتلندي الممتاز للسيدات (SWPL)، لشبكة (CNN) إنها كانت على علم بالحادثة، لكنها قالت إنها "لن تدلي بأي تعليق آخر" أثناء التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام