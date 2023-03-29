الروسي مدفيديف يصل ربع نهائي ميامي

انضم الروسي دانييل مدفيديف، للإسباني كارلوس ألكاراز في ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الألف نقطة، عقب فوزه على الفرنسي كانتان أليس في ثمن النهائي.

وعقب تأهل المصنف الأول عالميا في وقت سابق على حساب الأمريكي تومي بول، لحق به مدفيديف المصنف الخامس عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، والمرشح الرابع للقب، عقب فوزه على منافسه الفرنسي بواقع 6-4 و6-2، ليضرب موعدا مع الأمريكي كريستوف إيوبانكس، المصنف الـ119 عالميا.



وتأهل هذا الأخير لربع النهائي بعدما أطاح بالفرنسي أدريان مانارينو، المصنف الـ62 عالميا، بواقع 7-6 (7-2) و7-6 (7-5).



بدوره، فاز الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو، المصنف الـ31 عالميا، على الإيطالي لورينزو سونيجو (59) بنتيجة 3-6 و6-3 و6-2، ليحصل هو الآخر على بطاقة عبوره لربع النهائي حيث سيواجه الروسي كارين خاشانوف، الذي أطاح باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المرشح الثاني للقب.



وتغلب المصنف الـ16 عالميا على منافسه اليوناني بواقع 7-6 (7-4) و6-4.

المصدر: "وكالات"