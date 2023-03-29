منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي يحرز لقب بطولة الدوحة الدولية

فاز منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم تحت سن 22 عاما ببطولة الدوحة الدولية للمنتخبات الأولمبية.

وفاز المنتخب الأولمبي، الذي يقوده المدرب "هونغ سون-هونغ"، على نظيره الإماراتي بنتيجة 3-0 في نهائي بطولة الدوحة الدولية الذي أقيم الأربعاء 29 مارس(بتوقيت كوريا) في ملعب الدحيل في الدوحة.

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وشاركت في هذه البطولة الودية 10 دول آسيوية وهي الإمارات وقطر والسعودية وعُمان والكويت والعراق وكوريا الجنوبية وقرغيزستان وفيتنام وتايلاند، خاض كل فريق مباراتين، ثم أقيمت مباريات فاصلة حسب أداء الفرق.

وكانت مشاركة منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي في بطولة الدوحة، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وفي المباراتين السابقتين، فازت كوريا الجنوبية على سلطنة عمان بنتيجة 3-0 والعراق بنتيجة 1-0.

وبعد فوزها على الإمارات بنتيجة 3-0، اختتمت كوريا الجنوبية بطولة الدوحة الدولية برصيد 7 أهداف دون خسارة.

المصدر: "وكالة يونهاب للأنباء"