مرتضى منصور يجهز لـ"مذبحة" في الزمالك

كشف مصدر مسؤول بالزمالك، عن قرار مرتضى منصور رئيس النادي، بشأن رحيل بعض لاعبي فريق كرة القدم، في نهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر، في تصريح لموقع "كووورة": "مرتضى منصور طلب من إدارة الكرة، تجهيز تقرير كامل عن لاعبي الفريق، يتضمن تقييم كل لاعب بمفرده".

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وأضاف: "مرتضى أكد أن هناك لاعبين سيرحلون بنهاية الموسم، وسيتم إعادة النظر في التدعيمات الأخيرة، ومن الممكن رحيل بعض الصفقات الجديدة".

وختم: "الزمالك سوف يعيد أوراقه من جديد، وسيتم محاسبة أي لاعب مقصر، كما أن المستحقات متوقفة في الوقت الحالي، بسبب سوء الأداء والنتائج".

وخرج مرتضى منصور من محبسه، الأحد الماضي، بعد أن انقضت فترة العقوبة التي أقرتها محكمة النقض بسجنه لمدة شهر مع الشغل، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

المصدر: kooora