تحرك جديد من برشلونة في قضية فساد "نيغريرا"

يعقد خوان لابورتا رئيس برشلونة مؤتمرا صحفيا في 12 أبريل المقبل للدفاع عن البارسا بقضية خوسيه نيغريرا التي يواجه خلالها النادي اتهامات بالفساد الرياضي وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

واتهم المدعي العام الإسباني برشلونة بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الليغا، من أجل الحصول على امتيازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا سيوجه أيضا رسالة إلى أعضاء النادي بالإستراتيجية التي سيتبعها في الأشهر المقبلة، للدفاع عن نفسه في المحكمة ضد اتهامات المدعي العام.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن لابورتا سيوجه رسالة أخرى إلى رعاة النادي بهدف الهدوء والدفاع عن براءة برشلونة.

وأضافت: "كما سيتم إرسال خطاب إلى الهيئات الرسمية، والتي انضم الكثير منها إلى القضية مثل اليويفا ورابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم".

ويتزامن المؤتمر الصحفي يوم 12 أبريل مع انتهاء التحقيق الداخلي الذي فتحه مجلس الإدارة في قضية نيغريرا.

المصدر: "وسائل إعلام"