تصفيات "يورو 2024".. السويد تصب جام غضبها على أذربيجان

ألحق المنتخب السويدي هزيمة ساحقة بضيفه الأذربيجاني (5-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وضع لاعب خط الوسط السويدي إيميل فورسبيرغ بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأذربيجاني بهلول مصطفى زادي عند الدقيقة 65 خطأ في مرماه، ومن ثم أضاف أصحاب الأرض ثلاثة أهداف أخرى عبر كل من اللاعبين، فيكتور غيوكيرس، وياسبر كارلسون، وأنتوني إيلانغا في الدقائق (79، 88، 89) على الترتيب.

وصالح المنتخب السويدي بهذا الفوز، جماهيره بعد هزيمته في عقر داره أمام ضيفه البلجيكي (3-0) يوم الجمعة الماضي، في الجولة الافتتاحية لتصفيات المجموعة السادسة (F).

بينما تعرض المنتخب الأذربيجاني للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام مضيفه النمساوي (1-4) يوم الجمعة الماضي أيضا.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة (F) بعد الجولة الثانية من تصفيات "يورو 2024" بألمانيا:

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1- النمسا – 6 نقاط

2- بلجيكا – 3 نقاط (مباراة واحدة)

3- السويد – 3 نقاط

4- إستونيا – من دون نقاط (مباراة واحدة)

5- أذربيجان – من دون نقاط.

المصدر: RT