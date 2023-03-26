الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن تفاصيل مباراة منتخبه مع نظيره الروسي (صورة)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، تفاصيل مباراة منتخبه مع نظيره الروسي على ملعب (غاز بروم أرينا) في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأفاد الاتحاد في بيان صحفي: "تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني العراقي الطقم الأبيض الكامل والحراس بالطقم السماوي، بينما يرتدي المنتخب الروسي الطقم الأحمر الكامل والحراس الطقم الأسود، وسيرتدي الطاقم التحكيمي الزي الأصفر".

وأضاف: "سيسبق المباراة عرض غنائي من قبل مغني الأوبرا VASILY GERELLO تصاحبه بعض العروض الفنية الراقصة".

وتابع الاتحاد العراقي لكرة القدم: "بيعت إلكترونيا ما يقارب 25 ألف تذكرة لغاية لحظة عقد المؤتمر الفني للمباراة.".

يذكر أن مواجهة اليوم بين العراق وروسيا ستقام في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد وسان بطرسبورغ، ويحتضنها ملعب (Gazprom Arena) المغلق وهو أحد ملاعب مونديال روسيا 2018 بسعة 86 ألف متفرج، ويعرف أيضا باسم زينيت أرينا أو كريستوفسكي، وسوف تنقل قناة Match tv الروسية المباراة، وعلى الهواء مباشرة.

RT

المصدر: RT