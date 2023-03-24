روسيا تعود إلى العائلة الدولية لأم الألعاب.. ولكن...

وافق مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى "World Athletics" على استعادة العضوية الكاملة للاتحاد الروسي لألعاب القوى.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، في مؤتمر صحفي: "وافق المجلس على إعادة عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى، بعد تعليق دام سبع سنوات".

ومع ذلك، فقد مدد مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يوم أمس الجمعة، تعليق مشاركة الرياضيين الروس من المنافسات الدولية.

في 25 يناير، دعت اللجنة الأولمبية الدولية، اتحادات الرياضات المختلفة إلى النظر في إمكانية السماح للروس بالمشاركة في البطولات الدولية في وضع محايد.

وفي وقت سابق ، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى، دوبرومير كارامارينوف، رفض رفع العقوبات المفروضة على الرياضيين من روسيا وبيلاروس.

المصدر: "russian.rt.com"