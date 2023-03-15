الاتحاد الأوروبي "لأم الألعاب" يمدد تعليق مشاركة الروس والبيلاروس

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى European Athletics، دوبرومير كارامارينوف، رفض رفع العقوبات المفروضة على الرياضيين من روسيا وبيلاروس.

ونقلت الخدمة الصحفية لألعاب القوى الأوروبية عن كارامارينوف قوله: "لا يزال الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى يدعم بقوة الموقف الذي تم تحديده منذ البداية. لم نتراجع عن موقفنا بشأن الحظر المفروض على الرياضيين الروس والبيلاروس".

بينما يخطط الاتحاد الدولي لاتحادات ألعاب القوى "World Athletics" استعادة عضوية الاتحاد الروسي لأم الألعاب في مارس 2023.

وصرح رئيس الاتحادي الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، في وقت سابق، بأن مسألة قبول مشاركة الروس في البطولات الدولية ستتم دراستها في شهر مارس.

في 30 نوفمبر 2022، مدد الاتحاد تعليق مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"