مدافع الهلال السعودي يتعرض لموقف غريب مع أحد الجماهير (فيديو)

كان على علي البليهي مدافع نادي الهلال السعودي مواجهة موقف غريب مع أحد المشجعين الذي أصر على تصوير اللاعب بشدة رغم عدم رغبته.

ونشر حساب بيت الهلال على "تويتر" مقطع فيديو طريفا، يظهر مشجعا وهو يقتحم سيارة البليهي، في محاولة للتصوير معه.

وأبدى البليهي عدم رغبته في التصوير وحاول إبعاد المشجع وإغلاق السيارة، مقابل تزايد إصرار المشجع على التصوير معه، ليتدخل فرد آخر ويقول للمشجع: "احذر هذا ضرب ميسي"، في إشارة إلى ما حدث في مباراة الأرجنتين والسعودية في كأس العالم 2022(عندما تفوق الأخضر على "التانغو" 2-1، وأثناء مجريات المباراة، اتجه البليهي لميسي ضاربا إياه على ظهره ومتحديا إياه بطريقة غريبة، انتقدها الكثيرون في السعودية قبل خارجها).

علي البليهي مع أحد الجماهير 😂💙. pic.twitter.com/oEQNnY35D8 — بيت الهلال (@baytAlhilal) March 20, 2023

بعدها ابتعد البليهي عن سيارته قليلا، ليلحق به المشجع ويواصل تصويره، قبل أن يرضخ مدافع الهلال ويقف ممتعضا من الموقف برمته.

واعتاد البليهي على مثل تلك المواقف من الجماهير، حيث تتكرر معه بشكل مستمر، خاصة وأنه يثير الجدل دائما داخل وخارج الملعب.

وبالنسبة لجماهير الأندية المنافسة، فستصفه بـ"راعي مشاكل" أو "المشاغب" أو "المستفز"، ربما تختلف المسميات، لكن كلها تحوم حول الأزمة.

المصدر: twitter/baytAlhilal