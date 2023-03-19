أرسنال يسحق كريستال بالاس ويبتعد في صدارة "البريميرليغ"

واصل فريق أرسنال سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه كريستال بفوزه الساحق عليه (4-1) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 28 من "البريميرليغ".

وأحرز المهاجم البرازيلي غابريل مارتينيلي الهدف الأول لأصحاب الأرض "المدفعجية" في الدقيقة 28، وأضاف المهاجم الإنجليزي بوكايو ساكا الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (43، و74)، وتخللهما هدف السويسري غرانيت جاكا في الدقيقة 55.

بينما سجل المدافع الغاني جيفري شلوب هدف كريستال بالاس الوحيد عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.

وحقق فريق أرسنال انتصاره السادس على التوالي، ورفع رصيده إلى 69 في صدارة الترتيب، موسعا الفارق إلى 8 نقاط بين مطارده مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل، مني نادي كريستال بالاس بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT