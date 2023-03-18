احرقوا عقد ميسي قبل توديعه.. لاعب باريسي سابق يسخر من "البرغوث"

وجه لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق، جيروم روثين، انتقادات لاذعة لمحاولات تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، لموسم آخر.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة الطرفين.

وتسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى إقناع ميسي بالاستمرار في حديقة الأمراء، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وقال روثين، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "أعلم أن ناصر الخليفي، ولويس كامبوس، يستمعان إلينا الآن".

وأضاف: "على باريس أن يأخذ العرض المقدم لميسي من أجل التجديد ثم يمزقونه، ويضعونه في سلة المهملات، ثم يشعلون فيه النار، ويودعونه".

واختتم لاعب فرنسا السابق: "ميسي يريد الحصول على نفس راتب مبابي.. لا تعبثوا".

المصدر: وسائل إعلام